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На Чернігівщині ракетами розбили колону окупантів, знищено майже 20 одиниць техніки

У окупантів є великі втрати.

На Чернігівщині ракетами розбили колону окупантів, знищено майже 20 одиниць техніки
Фото: Cкрін з відео

В районі Городні на Чернігівщині Збройні сили України нанесли ракетний удар по колоні противника.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Північ".

В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, є великі втрати особового складу ворогів, багато поранених.

Як зазначили у Генштабі, підрозділи російських окупантів станом на день 26 лютого втрачають наступальний темп. Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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