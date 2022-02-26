На Чернігівщині ракетами розбили колону окупантів, знищено майже 20 одиниць техніки

У окупантів є великі втрати.

В районі Городні на Чернігівщині Збройні сили України нанесли ракетний удар по колоні противника.

Про це повідомляє пресслужба оперативного командування "Північ".

В результаті вогневого ураження підрозділи армії РФ понесли втрати. Знищено близько 20 одиниць техніки, є великі втрати особового складу ворогів, багато поранених.

Як зазначили у Генштабі, підрозділи російських окупантів станом на день 26 лютого втрачають наступальний темп. Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах.