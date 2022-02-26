Окупанти втрачають темп, очікують резервів, - Генштаб

Підрозділи російських окупантів станом на день 26 лютого втрачають наступальний темп.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Противник продовжує наступальні дії на обраних напрямках. Основні зусилля зосереджує у Поліському, Сіверському, Слобожанському та Таврійському операційних районах. Основною метою операції окупантів є оточення і блокування Києва, “демілітаризація” і “денаціоналізація” України, примушення українського керівництва до зміни політичного курсу на російських умовах.Підрозділи російських окупантів втрачають наступальний темп, очікують введення у бій додаткових підрозділів та вимушені зупинятися для поповнення запасів", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на Поліському напрямку до семи батальйонних тактичних груп ворога зупинено в районах Бородянки, Бучі, Вишгорода. Російські загарбники частково втратили боєздатність та намагаються перегрупуватись. Вони також здійснили спробу висадки повітряного десанту в районі Томилівки та на аеродромі Васильків (десант знищений).

На Сіверщині російські окупанти силами до 14 БТГр продовжують наступ з метою блокування Києва з північного сходу, але зупинені підрозділами ЗС України в районі міст Ніжина, Обичіва. Також наступ окупантів зупинено в районах Сум, Прилук та Києва. На цьому напрямку за час операції введено 17 БТГр. Резервів у окупанта не залишилось.

На Слобожанщині до 12 батальйонних тактичних груп окупантів зі складу 1 танкової та 20 загальновійськової армій зупинені перед Охтиркою та в районах Богодухова, Дергачів.

На Таврійському напрямку противник продовжує наступальні дії та змушений вводити другі ешелони– до 3 БТГр зі складу 58 загальновійськової армії Південного військового округу.

Слобожанське угруповання ЗС України продовжує ведення оборонної операції. Зупинило та утримує переважаючи сили російських окупантів.

Угруповання Повітряних Сил ЗС України здійснює відбиття повітряних ударів противника. Продовжує ведення систематичних бойових дій. Протягом доби авіацією Повітряних Сил виконано 34 літако/вильоти на вогневе ураження скупчень живої сили та техніки в районі залізничної станції Городня Чернігівської області та автомобільного мосту в районі населеного пункту Херсон. ВАYRАКТАR – ТВ2 вразив цілі південніше аеродрому Гостомель.

Нагадаємо, що ворожі російські військові 26 лютого окупували Станицю Луганську.