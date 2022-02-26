СБУ показала, як полонений підполковник росіян закликав окупантів скласти зброю

До вторгнення вони готувалися під виглядом навчань у Білорусі.

Служба безпеки України показала відео допиту полоненого українцями підполковника Росгвардії.

На відео СБУ видно, як полонений у боях під Києвом підполковник просить пробачення в українців.

Він закликає російських окупантів скласти зброю і "припинити планомірне знищення мирного населення". Полонений спецпризначенець розповів, як під виглядом "навчань" у Білорусі готувалося вторгнення в Україну. Окупанти залучили велику кількість регіональних підрозділів Росгвардії, у тому числі чеченців.

Вранці 24 лютого їм дали наказ: "…допомагати ЗС РФ у захопленні території України і забезпеченні контролю над нею та придушенні спротиву громадян України".

Нагадаємо, що російські війська станом на ранок 26 лютого мають понад 3,5 тисяч загиблих і майже 200 полонених.

26 лютого на Львівщині висадився ворожий десант, українські захисники дають відсіч.