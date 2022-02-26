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Російських військ у столиці немає, але є диверсанти, – Кличко

Мер закликав зберігати витримку і залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря. 

Російських військ у столиці немає, але є диверсанти, – Кличко
Фото: kyivcity.gov.ua

Київ пережив складну ніч, але російських військ зараз у столиці немає. Ворог намагається прорватись у місто, зокрема, з боку Гостомеля і Житомира. Там агресори знешкоджені. 

Про це мер міста Віталій Кличко повідомив у відеозверненні.

"Зараз у Києві діють диверсійні групи, було кілька зіткнень, перестрілки. Поранені станом на 6 ранку 35 людей, в тому числі 2 дітей", – зазначив він.

Кличко закликав зберігати витримку і залишатися в укриттях, бо ворог атакуватиме з повітря. Всі обʼєкти критичної інфраструктури працюють, громадський транспорт їздить для перевезення її працівників.

Мер попередив, що диверсійні групи озброєні, можуть бути і в формі, і в цивільному, говорять російською мовою.

Нагадаємо, ситуація в Україні контрольована по всій території. Атаки Росії йдуть з усіх напрямків, по всіх великих містах України. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити:UA843000010000000047330992708. 

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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