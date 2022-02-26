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У Києві окупанти обстріляли аеропорт "Жуляни", влучили у багатоповерховий житловий будинок

Є значні руйнування.

Попадання ракети в будинок в Києві
Фото: соцмережі
Попадання ракети в будинок в Києві

У Києві окупанти вранці 26 лютого вдарили по житловому будинку на проспекті Лобановського, 6-а.

Про це повідомляє Lb.ua.

Метою обстрілу був аеропорт "Жуляни". Повідомляється, що в районі між Севастопольською площею та аеропортом "Жуляни" пролунали два вибухи.

ДСНС повідомляє, що по проспекту Лобановського 6 а сталося попадання снаряду в багатоповерховий житловий будинок (17-18 поверх). Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводиться евакуація. Від ДСНС залучено 12 осіб та 3 од. техніки.

Фото: соцмережі

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС
Фото: ДСНС

Після запеклих боїв місто Васильків на Київщині залишилося під контролем України.

О 7 ранку 26 лютого на брифінгу радник голови Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що ситуація в Україні контрольована по всій території. На столицю ворог увів в бій всі свої резерви, але місто відбиває атаки.

Українські війська відстоюють кордони Харкова, наразі перекриті всі напрямки, повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. 

Юрій КорогодськийЮрій Корогодський, Автор новин
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