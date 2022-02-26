Російський дрон атакував корабель українських прикордонників

Сьогодні вночі корабель Морської охорони Держприкордонслужби України «Григорій Куроп’ятніков» був атакований безпілотним літальним апаратом. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Морські прикордонники відкрили вогонь по дрону, який взяв курс на український берег. Прикордонники поінформували про підозрілого повітряного агресора сили Командування Повітряних Сил ЗСУ. Дрон був збитий на підльоті до Чорноморська", - зазначено у повідомленні.

Наразі корабель продовжує нести службу у Чорному морі.