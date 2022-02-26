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"Бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!, - Залужний

Головнокомандувач ЗСУ звернувся до українців.

"Бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!, - Залужний
головнокомандувач ЗСУ – генерал Валерій Залужний
Фото: Сегодня

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний звернувся до українців і подякував кожному, хто став на захист країни від агресії Російської Федерації.

Про це він написав у фейсбуці.

"Закінчилася друга доба героїчної оборони України від російського вторгнення. Я дякую кожному воїну і всім, хто став на захист країни! Наші сили протиповітряної оборони демонструють справжню військову майстерність, знищуючи сучасні літаки і вертольоти противника, збиваючи в небі крилаті ракети. Це сотні врятованих життів! Дякую Сухопутним військам, ССО, ДШВ, Повітряним силам, ВМС, ДПСУ, Нацгвардії, Нацполіції, СБУ, розвідці, ТРО, ДСНС за те, що вгризлися в нашу землю і перетворили її на пекло для загарбника", - наголосив головнокомандувач ЗСУ.

Залужний зазначив, що ворог не досягнув поставлених раніше стратегічних цілей.

"Його сили слабшають. Ми ж з кожною годиною міцніємо! План дій простий: бачиш, можеш - знищуй! Не можеш - передай нам місце знаходження ворога!", - додав головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, всі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Раніше Зеленський також зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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