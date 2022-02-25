КМДА заявила про загрозу авіаудару по столиці

Київська міська державна адміністрація заявляє про загрозу авіаудару по столиці.

Про це повідомила пресслужба КМДА.

"Увага – загроза авіаудару. Усім терміново прослідувати в укриття", - йдеться в повідомленні.

Раніше голова КМДА, мер Києва Віталій Кличко звернувся до мешканців міста. Він повідомив, що наразі російські війська підходять впритул до столиці. Правоохоронці та військові зараз знищують диверсантів ворога.

Мер зазначив, що в столиці взяті під охорону і особливий контроль мости. На них чергує військова техніка та бійці Збройних сил. Також обладнують блокпости, причому не тільки на основних в’їздах у місто. Встановлюють блоки, що перекриватимуть рух біля стратегічних об'єктів у столиці.

Раніше КМДА оновила мапу, де вказані адресні місця укриттів у підземному просторі.

Рецепт коктейлю Молотова від Міністерства внутрішніх справ для ворожої техніки можна знайти за посиланням. Чат-бот для повідомлення про мітки на дорогах, залишені окупантами, – тут.

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці також можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу.

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна, зокрема, і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708.