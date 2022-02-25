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На кордоні України з Польщею збільшилися черги охочих виїхати, - ДПС

В автомобільних пунктах пропуску на кордоні з Польщею стоять сотні, а то й тисячі автівок.

На кордоні України з Польщею збільшилися черги охочих виїхати, - ДПС
Фото: Пресслужба ДПС України

Держприкордонслужба повідомила про те, що на кордоні  Польщею збільшилися черги охочих залишити територію України.

Станом на 18.00 25 лютого в автомобільних пунктах пропуску на оформлення на кордоні з Польщею очікувала така кількість автомобілів: 

  • "Грушів" - 700;
  • "Рава-Руська" - 900;
  • "Смільниця" - 900;
  • "Угринів" - 1150;
  • "Краківець" - 1200;
  • "Устилуг" - 1400;
  • "Шегині" - 1600;
  • "Ягодин" - 2500.

"На кордоні зі Словаччиною біля двох автомобільних пунктів пропуску перебувають загалом близько 270 автомобілів. Перетину кордону до Угорщини у трьох пунктах пропуску очікували понад 220 автівок", - повідомили в ДПС.

На виїзд до Румунії у трьох пунктах пропуску в чергах перебувало понад 1100 легкових авто.

В ДПС наголосили - прикордонники докладають усіх зусиль, щоб прискорити оформлення громадян на виїзд з України. 

"Максимально збільшено кількість персоналу, який здійснює прикордонні процедури, обладнано додаткові робочі місця для оформлення", - зазначили в Держприкордонслужбі.

Нагадаємо, сьогодні, 25 лютого, біля польсько-українського кордону, в Підкарпатському та Люблінському воєводствах, на сході Польщі розгорнули 8 так званих приймальних пунктів для постраждалих від військових дій в Україні. Ще один облаштовують на залізничному вокзалі в Перемишлі. 

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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