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Запрацював Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова

Шпиталь розгорнуть у Хмельницькому.

Перший добровольчий мобільний шпиталь ім. Миколи Пирогова у Хмельницькому знову працює.

Про це йдеться на Facebook-сторінці ПДМШ.

“Сьогодні домовився з головою Хмельницької ВЦА про розгортання Першого добровольчого мобільного шпиталю ім. Миколи Пирогова у Хмельницькому”, – йдеться в повідомленні.

У шпиталі буде база та місце збору всіх добровольців шпиталю, хто рветься в бій, особливо із Західної України.

“Цього разу ми не обмежимось лікуванням. Бо в тотальній війні, яку навʼязав нам Путін, розвʼязок може бути лише один: або ми, або вони. Охочим приєднатись прохання набирати Ігоря Буйвола. Це наша війна!” – додали добровольці.

Фото: Макс Требухов

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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