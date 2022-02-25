У Львові запровадили комендантську годину, Садовий просить повідомляти про мітки на будинках

Світло, вода, газ подаються в будинки міста без перебоїв.

У Львові запровадили комендантську годину – заборонено виходити на вулицю від 22:00 до 06:00.

Про це в соцмережі Facebook повідомив міський голова Львова Андрій Садовий.

Громадський транспорт курсуватиме до 21:00.

“Патрульні автомобілі їздитимуть вулицями та повідомлятимуть мешканців про комендантську годину: “Увага! З 22:00 до 6:00 на вулиці мають право перебувати тільки люди, які працюють у спеціальних підрозділах і забезпечують життєдіяльність міста”. Це необхідно для того, аби розрізнити диверсантів”, – зазначив він.

Cадовий додав, що усі укриття у Львові мають бути відчиненими. Про це поінформовано голів ОСББ та управляючих компаній.

“Якщо ви побачите незрозумілі позначки в доступному місці - закривайте їх піском, дошками, смолою. Якщо помітили такі позначки на даху - повідомте Гарячу лінію міста 15-80. Районні адміністрації мають доручення оперативно зафарбовувати будь-які незрозумілі позначки на будинках”, – сказав він.

Усі комунальні та аварійні служби міста працюють у штатному режимі. Світло, вода, газ подаються в будинки без перебоїв.

Ліфти працюють. Проте коли звучить сирена – ліфтом користуватися не можна.

Нагадаємо, вчора пресслужба Верховної Ради розмістила графік комендантської години в областях України та столиці.

У Києві під час комендантської години громадський транспорт не працює. При цьому станції метрополітену доступні як укриття в цілодобовому режимі.