Унаслідок авіаудару у Вишгородському районі загинули 4 мирні жителі, 15 поранено, – ОДА

У п’ятницю, 25 лютого, російська авіація завдала ударів по мирних населених пунктах Київської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих і понад 15 поранених.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", – сказав голова ОДА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що остаточна кількість жертв серед мирного населення в області уточнюється.

Загалом ситуація на Київщині сьогодні повністю контрольована, додав він.

За даними обласної держадміністрації, наразі найскладнішими напрямками на Київщині є Буча – Гостомель – Ірпінь. Окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години.