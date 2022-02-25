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Унаслідок авіаудару у Вишгородському районі загинули 4 мирні жителі, 15 поранено, – ОДА

Остаточна кількість жертв серед мирного населення на Київщині уточнюється. 

Унаслідок авіаудару у Вишгородському районі загинули 4 мирні жителі, 15 поранено, – ОДА
Фото: http://www.mobilmusic.ru

У п’ятницю, 25 лютого, російська авіація завдала ударів по мирних населених пунктах Київської області. Наразі відомо про чотирьох загиблих і понад 15 поранених.

Про це повідомляє пресслужба Київської обласної державної адміністрації.

"На жаль, маємо і втрати серед мирного населення в Поліссі, Мар’янівці та Гаврилівці. У Мар’янівці, що у Вишгородському районі, ворожі сили цинічно нанесли авіаудар по мирних жителях. Станом на зараз підтвердилася інформація щодо чотирьох вбитих та понад 15 поранених. Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих", – сказав голова ОДА Олексій Кулеба.

Він зазначив, що остаточна кількість жертв серед мирного населення в області уточнюється. 

Загалом ситуація на Київщині сьогодні повністю контрольована, додав він.

За даними обласної держадміністрації, наразі найскладнішими напрямками на Київщині є Буча – Гостомель – Ірпінь. Окупаційні війська намагаються прорватися останні чотири години.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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