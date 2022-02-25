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У Чернігові горить обласне управління СБУ

У будівлю влучили два снаряди.

У будівлю обласного управління СБУ в Чернігові влучили два снаряди.

Про це пише Суспільне Чернігів. Будівля загорілася. 

Інформацію підтвердили в обласному управлінні ДСНС.

Оновлення 17:37. За попередніми даними ДСНС, жертв та постраждалих немає. Над гасінням працюють 8 людей і 2 одиниці техніки. 

Фото: Чернігів Оперативний

Нагадаємо, на мінському напрямку Чернігівщини українські захисники знищили близько 20 одиниць ворожих танків

Усі, хто готовий і вміє тримати зброю в руках, може долучитися до територіальної оборони. Інформація про адреси бригад і батальйонів тероборони – на сайті https://sprotyv.in.ua. Також голова Національної поліції України Ігор Клименко віддав наказ керівникам головних управлінь Нацполіції в областях видавати зброю ветеранам органів внутрішніх справ.

Українці можуть здати кров у лікарнях для поранених бійців

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що всім важливо продовжувати працювати. Банківська система України має весь необхідний ресурс. Тимчасово введено деякі обмеження, зокрема на зняття готівки – до 100 000 грн на добу. 

НБУ відкрив спеціальний рахунок для збору коштів на потреби української армії – долучитися до підтримки захисників можна зокрема і з-за кордону. Реквізити: UA843000010000000047330992708. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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