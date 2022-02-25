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Українська ППО знищила кілька балістичних ракет і як мінімум два літаки ПКС РФ

Окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку Києва.

Українська ППО знищила кілька балістичних ракет і як мінімум два літаки ПКС РФ
Фото: Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

Станом на 13:00 п’ятниці, 25 лютого, українська система протиповітряної оборони знищила кілька балістичних ракет і щонайменше два літаки Повітряно-космічних сил РФ.

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

Як зазначається, противник продовжує наступальну операцію проти України на раніше обраних напрямках за підтримки дальньої оперативно-тактичної авіації та із застосуванням високоточної зброї дальньої дії.

На Волинському напрямку активних дій наземних угруповань не зафіксовано. Авіація противника продовжує демонстраційні дії з території Республіки Білорусь вздовж північної ділянки державного кордону України.

На Поліссі окупанти значними силами продовжують наступ у напрямку Києва.

Намагаючись зберегти темпи наступу, противник вводить на окремих напрямках другі ешелони угруповань. Зауважено висування додаткових підрозділів у напрямку Скадовська.

Витримавши важкі бої, підрозділи Об’єднаних сил зупинили просування противника та зберегли свої позиції. Міст через річку Сіверський Донець у районі населеного пункту Щастя зруйновано.

Підрозділи морської піхоти закріпились на правому березі річки Кальміус. Інші підрозділи механізованих частин закріпились на визначених рубежах по лінії зіткнення.

Раніше у пресслужбі Сухопутних військ повідомили, що Росія за півтори доби війни в Україні втратила близько 3 тис. живої сили. Це найбільше за такий час бойових дій за всю історію російської армії.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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