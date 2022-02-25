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Шуляк про кроки Заходу: ми захищаємо свою країну наодинці

На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли б змусити Росію зупинитись.

Шуляк про кроки Заходу: ми захищаємо свою країну наодинці
Фото: Макс Требухов

На сьогодні ми не бачимо від Заходу кроків, які могли б змусити Росію зупинитись.

Про це пише голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

“Захід може це зробити. Закрити небо – у них є така сила. Відключити Росію від SWIFTу. Ввести нафтове ембарго проти Росії і зупинити російський експорт. Але Захід цього не робить”, – сказала вона.

“Так, ввели нові санкції проти Росії. Але цього замало. Ми захищаємо свою країну наодинці”, – додала Шуляк.

За її словами, Збройні сили України працюють дуже добре. “Враховуючи масштаб вторгнення і атаки з двох країн – вже зроблено дуже багато, щоб зупинити ворога. План Росії на перші дні вторгнення однозначно провалився. Тому вони такі жорстокі з цивільною інфраструктурою і мирними людьми”, – сказала Шуляк.

Вона зазначила, що “ми це Росії не пробачимо”. “Але для всіх очевидно – треба негайно закінчувати війну. Тому президент серед усього іншого пропонує і переговори”, – сказала Шуляк.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський запропонував Путіну сісти за стіл переговорів. Глава Української держави наголосив, що таким чином він має намір зупинити загибель людей.

У відповідь глава МЗС Росії Сергій Лавров озвучив нові вимоги до України. За його словами, Москва готова розпочати переговори з Києвом після того, як українські військові складуть зброю. Він також дав чітко зрозуміти, що Москва прагне скинути уряд України.

Путін заявив, що "російська сторона зацікавлена в переговорах з українською стороною на високому рівні".

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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