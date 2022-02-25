​Росію можуть виключити з Ради Європи, - Кулеба

Міністр закордонних справ України повідомив, що візьме онлайн-участь у засіданні Ради МЗС Євросоюзу, де будуть затверджувати санкції проти РФ.

Глава українського МЗС Дмитро Кулеба повідомив на своїй Facebook-сторінці, що РФ можуть виключити з Ради Європи.

"Рада Європи, гнучкість якої щодо Росії я знаю дуже добре з роботи там послом, сьогодні ухвалила революційне для себе рішення - спільний комітет Ради Європи, що об’єднує керівництво ПАРЄ, представників держав-членів і генерального секретаря організації, рекомендує застосувати щодо Росії процедуру, що веде до виключення цієї держави з РЄ", - повідомив Кулеба.

Він додав, що сьогодні він спілкувався з главами МЗС Індії та США. А невдовзі візьме онлайн-участь "у засіданні Ради МЗС Євросоюзу. Саме на ньому будуть затверджувати санкції".

"Зброя і санкції - це зараз головне. І те, і інше буде. Нові санкції ЄС уже сьогодні. Зброя на підході. За SWIFT вгризаємося зубами", - написав Дмитро Кулеба.

Він наголосив, що світова спільнота підтримує Україну, а міжнародна коаліція на захист України та миру продовжує посилюватися.

"Учора до неї входило 58 країн і 6 міжнародних організацій. Станом на зараз уже 73 країни та 9 міжнародних організацій", - зазначив глава МЗСУ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна інтенсивно працює над посиленням міжнародної коаліції для свого захисту.

Всесвітньо відомий режисер Квентін Тарантіно закликав підтримати Україну та її армію через благодійні фонди, зокрема "Повернись живим".