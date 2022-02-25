Польща розгорнула пункти прийому для біженців біля кордону

Один з них облаштовують на залізничному вокзалі в Перемишлі.

Біля польсько-українського кордону, в Підкарпатському та Люблінському воєводствах, на сході Польщі розгорнуто 8 так званих приймальних пунктів, ще один облаштовують на залізничному вокзалі в Перемишлі. У пунктах надають допомогу постраждалим від військових дій в Україні.

Про це інформує Польське радіо.

Як пояснила підкарпатська воєвода Єва Лєніарт, перетинаючи кордон, людина має повідомити прикордонника, що тікає від війни і потребує міжнародного захисту. Далі її направляють до пункту прийому і надають транспорт.

За словами люблінського воєводи Леха Справки, біженців з України можуть направляти до Мазовецького, Великопольського, Західно-Поморського, Поморського та Куявсько-Поморського воєводств.

Напередодні повідомляли, що Польща скасувала всі коронавірусні обмеження для охочих виїхати українців.