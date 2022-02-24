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Латвія припиняє видавати візи росіянам

Також республіка відкликає з РФ свого посла

Міністр закордонних справ Латвійської Республіки Едгар Рінкевич повідомив, що його країна припиняє видачу віз громадянам РФ.

Про це він написав у своєму Twitter-акаунті.

"Зважаючи на агресію Росії в Україні, я вирішив відкликати посла Латвії в Росії для консультацій, а також призупинити видачу латвійських віз громадянам Російської Федерації, за винятком випадків, пов’язаних із особливими гуманітарними міркуваннями", - повідомив Рінкевич.

Нагадаємо, 17 лютого влада Росії ухвалила рішення вислати з Москви другого за рангом дипломата в посольстві США заступника посла Барта Гормана. У Держдепі закликали Росію припинити необґрунтовані висилки дипломатів США та інших співробітників.

Віра ПерунВіра Перун, Автор новин
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