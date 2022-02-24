Країни Балтії та Польща запустили 4 статтю НАТО через напад на Україну

Винищувач F-16 Королівських ВПС Данії під час церемонії посилення місії повітряної поліції НАТО в країнах Балтії на авіабазі Сау

Країни східного флангу НАТО - Польща, Литва, Латвія та Естонія - ініціювали консультації в рамках статті 4 Статуту НАТО, щоб обговорити зміцнення Альянсу та його оборонні плани через напад Росії на Україну. Про це повідомляє "Голос Америки". Стаття 4 Статуту Альянсу передбачає проведення консультацій у разі загрози для когось із союзників, або коли хтось із них вважає, що існує загроза для їхньої територіальної цілісності.

"Сторони консультуватимуться щоразу, коли, на думку будь-якої з них, територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої із сторін перебувають під загрозою", — йдеться у статті 4 Північноатлантичного договору.

Водночас прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас назвала російське вторгнення "загрозою для світу та всіх країн НАТО" і закликала зробити додаткові кроки зі зміцнення оборони союзників по НАТО.

На сайті Альянсу сказано, що стаття 4 застосовувалася шість разів з моменту утворення Альянсу в 1949 році, востаннє - Туреччиною в лютому 2020 року після того, як десятки турецьких солдатів були вбиті внаслідок нападу сирійських урядових сил на контрольовані опозицією райони північної Сирії.

Туреччина застосовувала відповідну статтю ще чотири рази: у 2015 році, щоб поінформувати Альянс про свою відповідь на терористичні атаки в країні; двічі у 2012 році після того, як турецький військовий літак був збитий на півночі Сирії, та після того, як турецькі мирні жителі були вбиті через сирійські обстріли; у 2003 році, коли вона звернулася за допомогою до Альянсу для захисту свого населення від будь-яких наслідків війни в сусідньому Іраку.

У двох випадках НАТО відповіла військовою допомогою, відправивши ракетні батареї Patriot для захисту від атак Сирії у 2012 році та відправивши авіаційні та ракетні батареї до південно-східної Туреччини вздовж кордону з Іраком у 2003 році.

Польща застосувала статтю 4 у 2014 році після попередньої російської агресії в Україні, аби визначитися зі спільною протидією Росії в разі наступу.