​Глави МЗС країн Балтії, які зараз у Києві, ​виступили з заявою щодо нападу Росії на Україну

"Ми підтримуємо вас і зробимо усе можливе, щоб агресор заплатив найвищу можливу ціну".

Міністри закордонних справ Естонії, Латвії та Литви опублікували спільну заяву у зв’язку новою масштабної агресією Росії проти України.

Заяву опублікував глава МЗС Латвії Едгарс Рінкевич у Twitter:

"Ми найсуворішим чином засуджуємо відкриту широкомасштабну агресію Росії проти незалежної, мирної, демократичної України. Цей акт агресії неприйнятний, це кричуще порушення міжнародного права, усіх міжнародних норм і злочин проти українського народу… Усі ми, вся міжнародна спільнота повинні найсуворіше засудити його і накласти максимальні санкції на Росію - включно з відключенням від SWIFT, політичною ізоляцією, і бути рішучими у нашій підтримці суверенітету й територіальної цілісності незалежної України. Нам варто невідкладно надати Україні зброю, боєприпаси та інші види військової підтримки для самозахисту, а аткож економічну, фінансову, політичну й гуманітарну підтримку".

Joint statement with @eliimets and @GLandsbergis on the Russian agression against Ukraine 🇱🇻 🇪🇪 🇱🇹 pic.twitter.com/dnTopMUyoF — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) February 24, 2022

Наприкінці міністри додають, що зараз знаходяться в Києві.

"Ми підтримуємо вас і зробимо усе можливе, щоб агресор заплатив найвищу можливу ціну. Слава Україні", - зазначають вони.

Міністерка закордонних справ Естонії Ева-Марія Лійметс також публікувала фото біля Софії Київської, зроблене в ніч на 24 лютого.

Great to start my visit to Ukraine 🇺🇦 with a walk in beautiful #Kyiv Looking forward to our program & meetings ⁦@DmytroKuleba⁩ together with my Baltic colleagues 🇪🇪🇱🇻🇱🇹



📷 St. Sophia’s Cathedral pic.twitter.com/emd2BZAWfm — Eva-Maria Liimets (@eliimets) February 23, 2022

Нагадаємо, сьогодні близько 5 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну, назвавши це "військовою операцією на Донбасі".

Канцлер Німеччини Олаф Шольц назвав сьогоднішній день, "жахливим днем для України та похмурим днем для Європи". Він наголосив, що атака на Україну була нічим не виправдана і Росія має негайно припинити ці воєнні дії. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн засудила напад і пообіцяла, що Євросоюз притягне Кремль до відповідальності.

Президент США Джо Байден пообіцяв, що "Велика сімка" та союзники США запровадять серйозні санкції щодо Росії.

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон висловив свій "жах перед катастрофічними подіями в Україні" і обговорив із Зеленським подальші кроки.