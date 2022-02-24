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Президент віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам, - головнокомандувач ЗСУ

Наразі в зоні ООС збито п'ять російських літаків і два вертольоти, підбито два танки, знищено кілька вантажівок.

Президент віддав наказ завдавати максимальних втрат загарбникам, - головнокомандувач ЗСУ
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський віддав Збройним силам України наказ завдавати максимальних втрат російським загарбникам.

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Він наголосив, що сьогодні, 24 лютого, о 5:00 збройні сили Російської Федерації розпочали інтенсивні обстріли наших підрозділів на сході, завдали ракетно-бомбових ударів по аеродромах у Борисполі, в Озерному, Кульбакіному, Чугуєві, Краматорську, Чорнобаївці, а також по військових об’єктах.

Водночас агресор розпочав артилерійські обстріли території та населених пунктів України вздовж державного кордону та на межі з ТОТ АР Крим.

"Сили оборони держави, користуючись правом на самооборону, відповідно до ст.51 Статуту ООН, дають гідну відсіч спробам противника прорвати кордон. Ситуація контрольована. Російські війська несуть втрати", - повідомив Залужний.

Він також повідомив, що в районі проведення ООС збито п'ять російських літаків і два вертольоти, підбито два танки, знищено кілька вантажівок ЗС РФ.

"Верховний Головнокомандувач Збройних сил України віддав наказ наносити максимальних втрат загарбникам. Втрат серед захисників України на даний час немає. Ми на своїй землі і не здамо її!" - наголосив Залужний.

Нагадаємо, сьогодні близько 5 ранку президент РФ Володимир Путін оголосив про вторгнення в Україну, назвавши це "військовою операцією на Донбасі".

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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