Мінцифри відбиває масові кібератаки на держсайти

Міністерство цифрової інформації відбиває атаки на державні сайти. З 23 на 24 лютого на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються кібератаки.

Про це повідомили в Telegram міністерства.

"Деякі вебресурси планово відключили, щоб їх захистити від атак. Портал та мобільний застосунок "Дія" продовжують працювати стабільно. Наразі Держспецзв’язку разом з іншими суб'єктами національної системи кібербезпеки працюють цілодобово, забезпечуючи доступність і цілісність інформаційних ресурсів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масовані кібератаки на урядові сайти України відбувалися і вчора, і раніше цього місяця.