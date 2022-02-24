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Мінцифри відбиває масові кібератаки на держсайти

Дія працює стабільно. 

Мінцифри відбиває масові кібератаки на держсайти
Фото: svetaplikaci.tyden.cz

Міністерство цифрової інформації відбиває атаки на державні сайти. З 23 на 24 лютого на всі базові інформаційні ресурси відбувалися та відбуваються кібератаки.

Про це повідомили в Telegram міністерства.

"Деякі вебресурси планово відключили, щоб їх захистити від атак. Портал та мобільний застосунок "Дія" продовжують працювати стабільно. Наразі Держспецзв’язку разом з іншими суб'єктами національної системи кібербезпеки працюють цілодобово, забезпечуючи доступність і цілісність інформаційних ресурсів", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, масовані кібератаки на урядові сайти України відбувалися і вчора, і раніше цього місяця. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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