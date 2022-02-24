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Держприкордонслужба повідомила про атаки з боку Білорусі та Криму

Ворог застосовує артилерію, важку техніку та стрілецьку зброю.

Держприкордонслужба повідомила про атаки з боку Білорусі та Криму
Фото: facebook/Минобороны России

Державний кордон України зазнав атаки російських військ з боку Російської Федерації та Республіки Білорусь.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба.

"Близько 5:00 державний кордон України на ділянці з Російською Федерацією та Республікою Білорусь піддався атаці з боку російських військ, що підтримуються Білоруссю. Атаки на прикордонні підрозділи, прикордонні наряди та пункти пропуску відбуваються із застосуванням артилерії, важкої техніки та стрілецької зброї", – сказано в повідомленні.

Атаки відбуваються в межах Луганської, Сумської, Харківської, Чернігівської та Житомирської областей.

Крім того, атака відбувається з окупованої Росією АР Крим.

Також фіксується робота диверсійно-розвідувальних груп противника.

"Залежно від ситуацій на ділянках кордону прикордонники разом зі Збройними Силами України та Національною гвардією України ведуть вогонь по ворогу. Щодо поранень серед охоронців кордону інформація уточнюється", – повідомили у ДПСУ.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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