Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами" (оновлюється)
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
ПУТІН ОГОЛОСИВ ВІЙНУ УКРАЇНІ
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вдарила по центру військового управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі

Ідуть артилерійські обстріли кордону.

Росія вдарила по центру військового управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі
Фото: твіттер

МВС України оголосило про початок вторгнення військ РФ на територію України.

"Щойно ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону", – зазначено в повідомленні у Telegram. 

Путін оголосив наступ на Україну о 5 ранку. Він назвав це "військовою операцією". 

Хроніка обстрілів: 

  • 04.35 напад на прикордонний наряд впс «В.Писарівка» зі сторони РФ
  • 05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове» 
  • 05:05 впс «Н.Слобода» обстріл "ГРАДами" з боку РФ 
  • 05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка» 
  • 05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ» 
  • 05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилерійський обстріл зі сторони РФ 
  • 05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля» 
  • 05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка 
  • 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі 
  • 05:30 впс «Тополі» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ 
  • 05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ 05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також