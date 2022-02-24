Росія вдарила по центру військового управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі

МВС України оголосило про початок вторгнення військ РФ на територію України.
"Щойно ракети завдали ударів по центру військового управління, аеродромах, військових складах, у Києві, Харкові, Дніпрі. Ідуть артилерійські обстріли кордону", – зазначено в повідомленні у Telegram.
Путін оголосив наступ на Україну о 5 ранку. Він назвав це "військовою операцією".
Хроніка обстрілів:
- 04.35 напад на прикордонний наряд впс «В.Писарівка» зі сторони РФ
- 05:00 з ППр «Чертково» (РФ) обстріл ППр «Мілове»
- 05:05 впс «Н.Слобода» обстріл "ГРАДами" з боку РФ
- 05:05 напад на п/н в ППр «Гоптівка»
- 05:15 обстріл аеродрому «Краматорськ»
- 05:20 впс «Веселе», «Вовчанськ», «Дергачі» - артилерійський обстріл зі сторони РФ
- 05:13 обстріл мППр «Грабовське» впс «Краснопілля»
- 05:23 ППр «Бачівськ» заходить бронетехніка
- 05:25 м. Дніпро – 2 вибухи на злітній смузі
- 05:30 впс «Тополі» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ
- 05:30 впс «Золочів» міномет. обстріл з боку РФ 05:50 впс «Вовчанськ» обстріл з "ГРАДів" з боку РФ