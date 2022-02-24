Україна закрила повітряний простір для цивільних літаків

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" оголосило про закриття повітряного простору України.

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00:45 utc (2:45 за київським часом) ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору", – сказано в повідомленні на сайті Украероруху.

Зазначається, що рішення ухвалено згідно з вимогами Повітряного кодексу України та Положення про використання повітряного простору України.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятимемо додатково", – додали в Украерорусі.

CNN пише, що попередження, відоме як "Сповіщення для льотчиків" (НОТАМ), поширюється на всі п'ять районів польотної інформації (FIRS) країни, обмежуючи польоти в районах навколо Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Сімферополя.

Сервіс відстеження польотів FlightRadar24 показує рейс із Варшави до Києва, Lot 755, який розвернувся перед входом у повітряний простір України та повертається до польської столиці.

Сайт не показує цивільних літаків у повітряному просторі України.