Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Указ про надзвичайний стан пропонує низку обмежень. Драфт документу
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами"
Потужні вибухи пролунали у Києві, Харкові та низці українських міст, з боку РФ стріляють "Градами"
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
У Верховній Раді сьогодні готуються до введення надзвичайного стану (оновлено)
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
Рада схвалила в першому читанні дозвіл на цивільну вогнепальну зброю
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
"Заборона на виїзд з України буде діяти для військовозобов’язаних", – Веніславський
ПУТІН ОГОЛОСИВ НАСТУП НА ДОНБАС
ПУТІН ОГОЛОСИВ НАСТУП НА ДОНБАС
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По всій Україні запроваджують надзвичайний стан
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
По центрах військового управління в Києві і Харкові вдарили ракети
ГоловнаСуспільствоЖиття

Україна закрила повітряний простір для цивільних літаків

Рішення ухвалено після закриття Росією повітряного простору біля кордонів України.

Україна закрила повітряний простір для цивільних літаків
Фото: airlife-club.com

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України "Украерорух" оголосило про закриття повітряного простору України. 

"Засновуючись на терміновому повідомленні Головного центру використання повітряного простору цивільної авіації РФ, через високий ризик авіаційній безпеці для цивільної авіації з 00:45 utc (2:45 за київським часом) ОЦВС України вжило термінових заходів щодо закриття повітряного простору України для цивільних користувачів повітряного простору", – сказано в повідомленні на сайті Украероруху.

Зазначається, що рішення ухвалено згідно з вимогами Повітряного кодексу України  та Положення про використання повітряного простору України.

"Надання послуг з обслуговування повітряного руху цивільними  користувачами повітряного простору України призупиняється. Про зміни щодо використання повітряного простору України повідомлятимемо додатково", – додали в Украерорусі.

CNN пише, що попередження, відоме як "Сповіщення для льотчиків" (НОТАМ), поширюється на всі п'ять районів польотної інформації (FIRS) країни, обмежуючи польоти в районах навколо Києва, Дніпра, Львова, Одеси та Сімферополя.

Сервіс відстеження польотів FlightRadar24 показує рейс із Варшави до Києва, Lot 755, який розвернувся перед входом у повітряний простір України та повертається до польської столиці.

Сайт не показує цивільних літаків у повітряному просторі України.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы:
Читайте також