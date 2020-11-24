Євроконтроль ухвалив рішення про приєднання України до спільної системи маршрутних зборів за аеронавігацію

Україна йшла до цього 16 років.

Європейська організація з безпеки повітряної навігації ухвалила остаточне рішення про приєднання України до спільної системи маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

"Сьогодні у Брюсселі ухвалено рішення про приєднання України до Спільної системи маршрутних зборів Євроконтролю. Україна йшла до цього довгих 16 років", - написав він у фейсбуці.

За словами міністра, відтепер вводиться єдиний для всіх авіакомпаній принцип розрахунків за аеронавігаційне обслуговування. Євроконтроль від імені України здійснюватиме їх за зручними для авіакомпаній процедурами.

Також передбачається затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів, що дає нові можливості залучати додатковий трафік над Чорним морем. окрім того, впроваджуються обов'язкові прозорі щорічні консультації з авіакомпаніями в рамках Розширеного комітету Євроконтролю.

"Ну і простими словами поясню: якщо якась умовна авіакомпанія не буде розраховуватись за аеронавігаційні збори з УкрАерорухом, відносно них включаються санкції та вони не зможуть користуватися авіапростором у країнах-членах Євроконтролю. А Євроконтроль в свою чергу виступає податковим агентом і гарантом сплати внесків", - пояснив Криклій.

У Мінінфраструктури зазначили, що для України вже встановлено розмір маршрутних зборів за аеронавігаційне обслуговування на 2021 рік. Основними перевагами для Украероруху відомство називає щорічний перерахунок ставок плати за аеронавігаційне обслуговування та встановлення актуальних ставок 1 січня щорічно з метою повного покриття витрат на забезпечення послуг.

Також затвердження двох окремих ставок маршрутних зборів для повітряного простору над Україною та в міжнародному просторі над відкритим морем дає нові можливості залучати транзитний трафік над Чорним морем. Обробка виставлених Євроконтролем рахунків за аеронавігацію від імені України забезпечить майже 100% їх оплату авіакомпаніями.

"Починаючи з 2004 року, відколи Україна стала членом Євроконтролю, було зроблено не одну спробу фіналізувати цей процес. Проте низка внутрішніх та зовнішніх, об’єктивних та суб’єктивних факторів стали тими перешкодами, в результаті яких ми залишалися єдиною країною з-поміж усіх 42 країн – членів Євроконтролю, яка функціонувала поза межами цієї системи", - заявив керівник Украероруху Андрій Ярмак.

Нагадаємо, раніше Верховний Суд не задовольнив касаційну скаргу "Міжнародних авіаліній України" до "Украероруху" щодо умов договору про аеронавігаційне обслуговування.