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Апеляційний суд за скаргою Коломойського зобов'язав розглянути законність договорів ПриватБанку з Kroll і Alixpartners

Відповідачами у справі також виступають НБУ, Міністерство фінансів і компанії-консультанти банку.

Апеляційний суд за скаргою Коломойського зобов'язав розглянути законність договорів ПриватБанку з Kroll і Alixpartners
Фото: Анна Стешенко

Київський апеляційний суд за скаргою ексакціонера нині державного ПриватБанку Ігоря Коломойського зобов'язав Солом'янський райсуд продовжити розгляд по суті справи про законність договорів ПриватБанку з його консультантами, в тому числі з Kroll, Alixpartners, Hogan Lovells і "Астерс".

Про це інформує Інтерфакс-Україна.

"Київський апеляційний суд у справі (за позовом - ред.) Коломойського про визнання недійсними договорів з консультантами ПриватБанку скасував ухвалу про залишення позову без розгляду (від 9 червня цього року - ред.) і відправив справу до Солом'янського райсуду для продовження розгляду по суті", - повідомила пресслужба банку 24 листопада.

Згідно з ухвалою суду в єдиному держреєстрі судових рішень, відповідачами у відповідній справі також виступають Національний банк України (НБУ), Міністерство фінансів, компанії-консультанти банку.

Раніше повідомляли, що Шостий апеляційний адміністративний суд наприкінці листопада поновить розгляд скарги на рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку.

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