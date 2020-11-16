ПриватБанк виграв суд на 1 млрд гривень у компанії, пов'язаної з Коломойським

Суд постановив, що банк правомірно скористався правом на повідомлення про дострокове розірвання кредитної угоди.

Господарський суд Одеси задовольнив позов ПриватБанку до ТОВ "Агротермінал", пов'язану з Ігорем Коломойським.

Суд постановив стягнути з "Агротерміналу" мільярд гривень як з поручителя ТОВ "Боріваж", пише Finbalance.

Згідно з судовими матеріалами, ПриватБанк розірвав кредитний договір через порушення боржником зобов'язань. "Агротермінал" зауважував, що граничний термін повернення позики, який був встановлений кредитною угодою, - 03.11.2026, тому строк виконання зобов`язань з повернення кредиту не настав.

Проте суд вирішив, що ПриватБанк правомірно скористався правом на повідомлення про дострокове розірвання кредитної угоди.

Засновник ТОВ "Агротермінал" - ТОВ "Боріваж", бенефіціарами якого є Олександр Скотнік та Нарек Будагаян, Ангонас Гарофіта Ніколета (через Амертана Холдінгс ЛТД), Еммануель Флорентіна Хрістіана (через Енстревіо Інвестментс Лімітед), Аресті Сеодоро (через Окталенса Холдінгс ЛТД).

ТОВ “Боріваж” і Скотнік також є засновниками ТОВ "Агротермінал Логістік" – поручителя ПриватБанку з рефінансування, який був залучений Нацбанком до націоналізації.

"Предметом іпотеки був зерновий термінал “Боріваж” в Одеській області (в акваторії порту "Південний", загальна потужність перевалки – 2 млн тонн зернових на рік), його вартість, узгоджена сторонами іпотечного договору, становила 5,54 млрд грн", - пише Finbalance.

Нагадаємо, що термінал "Боріваж" був переданий Нацбанку в іпотеку в грудні 2014 року пов'язаною з колишніми власниками ПриватБанку компанією "Агротермінал Логістик" як забезпечення наданого банку кредиту рефінансування.

З вересня 2017 року "Агротермінал Логістик" намагався через суд оскаржити договір іпотеки і розірвати його, не бажаючи виконувати зобов'язання майнового поручителя. Позов компанії був задоволений судами першої та апеляційної інстанцій, але 3 липня 2018 року Верховний Суд задовольнив касаційні скарги Національного банку і ПриватБанку, визнавши законним укладений договір іпотеки між НБУ і "Агротермінал Логістик".

У травні 2018 року НБУ подав позов про звернення стягнення на заставне майно.

Узимку 2019 Національний банк заявив, що 31 січня державний реєстратор неправомірно вивів з-під обтяження і припинив договір іпотеки, предметом якого є морський перевалочно-складський комплекс зернових вантажів із причалом в Одеській області (термінал "Боріваж").