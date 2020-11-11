ОАСК зобов'язав ДАБІ видати сертифікат готовності "будинку-монстру" на столичному Подолі

Суд визнав протиправним і скасував рішення ДАБІ України про відмову у видачі сертифіката про готовність будинку до експлуатації.

Окружний адміністративний суд Києва зобов’язав Державну архітектурно-будівельну інспекцію України виготовити та видати ТОВ "Пателі Лізинг" сертифікат готовності "будинку-монстра" на Подолі в Києві.

Про це повідомляють "Наші гроші" з посиланням на ухвалу ОАСК.

"Фірма звернулася до ДАБІ із заявою про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об’єкта та видачу сертифіката. Втім 13.08.2020 отримала відмову ДАБІ. Після цього "Пателі Лізинг" звернулося до суду. Як зазначив суд, суть спору зводиться до того, що, на переконання фірми, вона для отримання сертифіката готовності будинку до експлуатації вчинила всі законодавчо передбачені дії, в той час як ДАБІ наполягає на тому, що фірма не допустила посадових осіб ДАБІ до огляду будинку, внаслідок чого ДАБІ була позбавлена можливості здійснити процедурні моменти щодо перевірки документів, а також перевірку відповідності об’єкта проєктній документації, вимогам будівельних норм, стандартів і правил", - йдеться в повідомленні.

Суд вказав, що у відмові ДАБІ послалася на пункт "не надано документів, необхідних для прийняття рішення". Суд зазначив, що ДАБІ при цьому не обґрунтувала, яких конкретно документів не було надано.

У результаті суд визнав протиправним і скасував рішення ДАБІ України про відмову у видачі сертифіката про готовність будинку до експлуатації 13.08.2020, зобов’язав ДАБІ видати забудовнику сертифікат готовності будинку до експлуатації, а також внести відповідні відомості до держреєстру.

Нагадаємо, справу цього будинку розглядають уже понад п'ять років. Київрада звернулася до Господарського суду ще в грудні 2014-го. У 2015 році за позовом Київради суд заборонив ДАБІ видавати документи про готовність цього будинку до експлуатації. Столична влада вимагала знести самовільно добудовані поверхи. Експертиза встановила, що частковий демонтаж будівлі є технічно можливим.

У вересні 2019 року повідомлялося, що у "будинку-монстрі" відновили будівельні роботи. Директорка компанії-забудовника Дора Пателі заявляла, що здачу будинку планують у найближчі тижні. "Близько 200 сімей уже п'ять років чекають, щоб заїхати у своє житло".

Також повідомлялося, що в будинку розпродають квартири на чотирьох верхніх поверхах, що підлягають знесенню.

У липні у справі "будинку-монстра" на київському Подолі вся колегія суддів, яка мала переглядати справу в апеляційній інстанції, взяла самовідвід.