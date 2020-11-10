Поліція закрила справу за заявою Шокіна стосовно Байдена

Національна поліція закрила кримінальне провадження щодо Джозефа Байдена, яке було відкрито за заявою ексгенпрокурора Віктора Шокіна.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Нацполіція закрила кримінальну справу стосовно Джозефа Байдена, яку було порушено за заявою колишнього генпрокурора Віктора Шокіна", - сказав агентству обізнаний співрозмовник в Офісі генпрокурора.

Він додав, що справа була зареєстрована за ст.344 ККУ (втручання в діяльність державного діяча) в Державному бюро розслідувань на виконання рішення суду.

Пізніше бюро його перенаправило на розслідування в Печерське управління Нацполіціі, яке і закрило справу 23 вересня 2020 року.

Видання наводить також фото документа.

Фото: Укрінформ

Фото: Укрінформ

Нагадаємо, у січні Шокін написав заяву на Байдена в ДБР. Він він вимагав розслідувати "скоєння кримінального правопорушення громадянином Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом на території України і за її межами". Шокін зазначав, що погодився залишити посаду генпрокурора України внаслідок тиску Байдена.

Крім того, він заявив, що Байден може бути причетний до його отруєння ртуттю.

У квітні 2020 року суддя Печерського суду столиці Сергій Вовк зобов’язав Офіс генпрокурора розпочати справу щодо втручання колишнього віце-президента США Джо Байдена у діяльність ексгенпрокурора України Віктора Шокіна.

Шокін подав у відставку у середині лютого 2016 року на прохання президента Петра Порошенка. Однак голосування щодо відставки Шокіна у Верховній Раді відбулося лише через півтора місяця - 29 березня 2016 року. 3 квітня 2016 року президент своїм указом звільнив Шокіна.

На початку 2018 року колишній віцепрезидент США Джо Байден розповів, що відставка Шокіна відбулася під його тиском.

Через рік команда Трампа почала використовувати це зізнання, щоб не допустити участі Байдена, одного з найбільш рейтингових кандидатів від Демократичної партії, у виборах президента США.