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Росія змінила порядок в’їзду для мешканців ОРДЛО, Україна висловила протест

В МЗС такі дії російської сторони розцінюють як черговий елемент агресії стосовно України. 

Росія змінила порядок в’їзду для мешканців ОРДЛО, Україна висловила протест
Здание МИД Украины
Фото: предоставлено автором

Президент Росії Володимир Путін дозволив мешканцям ОРДЛО перетинати кордон з РФ виключно за "паспортами" "ДНР/ЛНР". Раніше для в’їзду потрібно було пред’явити такий "документ" разом з українським паспортом.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.

В українському відомстві такий крок назвали черговою спробою російської влади легалізувати незаконну видачу в окремих районах Донецької і Луганської областей України документів і реєстраційних знаків транспортних засобів мешканцям цих районів, а також надання їм російського громадянства у спрощеному порядку.

В МЗС такі дії російської сторони розцінюють як черговий елемент агресії стосовно України. 

"Протиправне рішення Кремля відкрито суперечить зобов’язанням російської сторони за Мінськими домовленостями, ігнорує зусилля, що докладаються в Нормандському форматі та Тристоронній контактній групі для підтримання режиму припинення вогню та мирного врегулювання конфлікту в окремих районах Донецької і Луганської областей України", - наголошується у повідомленні.

В МЗС зазначили, що Україна не визнаватиме кремлівські укази стосовно так званого "визнання документів і реєстраційних знаків" та "спрощеного порядку" надання громадянства Росії мешканцям ОРДЛО. МЗС також висловило рішучий протест російській стороні з направленням відповідної ноти.

Окрім того, в МЗС звернулись до країн-союзників з закликом посилити санкції проти Росії. Україна має намір порушити це питання на міжнародних платформах, зокрема в рамках ООН, ОБСЄ та Ради Європи.

Нагадаємо, минулого року Путін підписав указ, який дозволяє отримати російське громадянство в спрощеному порядку. Скористатися процедурою можуть українці, які раніше жили в будь-якому районі Луганської або Донецької областей України.

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