Апеляційна палата ВАКС відсторонила від посади голову Харківського окружного адмінсуду

У вересні Ольга Панченко попалася на передачі хабара.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду відсторонила від посади голову Харківського окружного адміністративного суду Ольгу Панченко, яка попалася на передачі хабара.

Про це повідомляється на сайті ВАКС.

Зазначається, що сьогодні, 6 листопада, Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу прокурора на ухвалу слідчого судді від 28 жовтня про відмову в задоволенні клопотання детектива Національного антикорупційного бюро про відсторонення Панченко від посади. Суддя підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.369 Кримінального кодексу (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Колегія суддів скасувала ухвалу слідчого судді та винесла нову, якою задовольнила клопотання детектива НАБУ про відсторонення підозрюваної від займаної посади до завершення слідства - 22 листопада 2020 року.

"Рішення є остаточним, набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 21 вересня суддю Панченко викрили в передачі $3 тис. хабара. Як повідомляли, вона намагалася чинити тиск на одного з суддів, а потім спробувала дати йому хабар за ухвалення рішення на користь комерційної компанії в адміністративній справі щодо земельного питання.

У жовтні Вища рада правосуддя відсторонила Панченко від виконання обов’язків.