КСУ оголосив перерву в розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю

Про дату та час розгляду буде повідомлено на офіційному вебсайті КСУ.

Конституційний Суд України оголосив перерву в розгляді справи про офіційне тлумачення положень Конституції про землю.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

"Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний Суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв’язку з відсутністю кворуму", - йдеться у повідомленні.

Водночас в КСУ наголосили, що сьогодні розглядалась лише справа про тлумачення окремих положень Конституції, а не питання земельної реформи.

"Розгляд справи щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» Конституційним Судом відкладено. Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде повідомлено на офіційному вебсайті КСУ", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада Велика палата Конституційного Суду України не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання. Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть.

4 листопада суддя КСУ Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.