Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Нацгвардієць Марків прилетів з Італії в Україну (оновлено)
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
Трамп здобув перемогу в трьох із 13 "хитких штатів"
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
У Данії знищать усіх норок, щоб зупинити мутацію коронавірусу
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Суддя КСУ оприлюднив проєкт рішення щодо тлумачення земельних статей Конституції
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Трамп лідирує на президентських виборах у шести ключових штатах (оновлено)
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
Байден випередив Трампа ще у двох штатах
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
В Україні можуть впровадити ще одну карантинну зону, в якій буде повний локдаун
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
Андрей Смирнов: "У Конституционного Суда от судебной системы только слово "суд" осталось"
ГоловнаПраво

КСУ оголосив перерву в розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю

Про дату та час розгляду буде повідомлено на офіційному вебсайті КСУ.

КСУ оголосив перерву в розгляді справи щодо тлумачення норм Конституції про землю
Фото: facebook/Конституційний Суд України - офіційна сторінка

Конституційний Суд України оголосив перерву в розгляді справи про офіційне тлумачення положень Конституції про землю.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

"Сьогодні, 5 листопада, на закритій частині пленарного засідання Конституційний Суд України розглядав справу за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо офіційного тлумачення положень першого речення частини першої статті 13, частини першої статті 14 Конституції України. У розгляді справи оголошено перерву у зв’язку з відсутністю кворуму", - йдеться у повідомленні.

Водночас в КСУ наголосили, що сьогодні розглядалась лише справа про тлумачення окремих положень Конституції, а не питання земельної реформи.

"Розгляд справи щодо конституційності Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо умов обігу земель сільськогосподарського призначення» Конституційним Судом відкладено. Про дату та час розгляду вищевказаних справ буде повідомлено на офіційному вебсайті КСУ", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, 2 листопада Велика палата Конституційного Суду України не винесла рішення за поданням щодо тлумачення норм Конституції про землю як основне національне багатство. Того самого дня нардепи "Слуги народу" на чолі з Давидом Арахамією прийшли в КСУ, де проходило закрите засідання. Голова КС запевнив Арахамію, що закон про землю не чіпатимуть.

4 листопада суддя КСУ Сергій Сас опублікував проєкт рішення щодо депутатського подання стосовно землі, яке суд розглядав у закритому режимі 2 листопада. Суддя заявив, що причиною ситуації навколо КСУ є "не так його рішення щодо антикорупційної реформи, як бажання дискредитувати Суд і заблокувати його роботу".

5 листопада, за даними ЗМІ, кілька суддів КСУ заявили, що тимчасово не братимуть участі в роботі суду через публікацію у ЗМІ проєктів його рішень.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також