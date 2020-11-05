Дубінський заблокував розгляд законопроєкту Разумкова щодо КС на сьогоднішньому засіданні

Верховна Рада не зможе сьогодні розглянути законопроєкт спікера парламенту Дмитра Разумкова і 100 інших парламентарів, який відновлює скасовані Конституційним Судом пункти антикорупційного законодавства.

Учора профільний комітет рекомендував ухвалити цей закон за основу і в цілому, повідомив Разумков.

"Але з незрозумілої причини вчора після того, як була досягнута позиція, що він розглядається в залі сьогодні, після того як профільний комітет його розглянув і рекомендував прийняти за основу і в цілому, один з наших колег - Олександр Дубінський, вніс альтернативний законопроєкт. Я не буду коментувати цю дію, але ви знаєте, що Верховна Рада не порушує закону, ми сьогодні не можемо розглянути закон, бо немає висновку комітету", - повідомив він.

Разумков додав, що його проєкт разом з проєктом Дубинського розглянуть наступного пленарного тижня.

Нагадаємо, законопроєкт Разумкова не передбачає розпуску складу суддів КС.

Закон відновлює дії окремих положень Закону України "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу". При цьому він не передбачає розпуску складу суддів КС.

Проєкт має тільки одну статтю, яка затверджує відновлення дії пунктів закону "Про запобігання корупції" - це, зокрема, регулювання діяльності Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) та механізму перевірки декларацій чиновників. Також проєкт закону пропонує відновити статтю 366-1 КК про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування.

Цей документ є альтернативним до законопроєкту президента Володимира Зеленського, в якому не тільки повертається попереднє антикорупційне законодавство, а й передбачається розпуск Конституційного Суду.

Очільник Конституційного Суду Олександр Тупицький вбачає в президентському законопроєкті ознаки конституційного перевороту.

Зеленський зазначив, що судді чинного складу Конституційного Суду, які не голосували за скасування антикорупційного законодавства, мають добровільно піти у відставку. У такому разі вони зможуть претендувати на місця в оновленому складі КСУ.

У Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.

Проте Зеленський заявив, що не виключає розпуску парламенту в разі відмови голосування за його законопроєкт, що пропонує припинити повноваження Конституційного Суду.

Це може відбутися, якщо буде політичний конфлікт.

Раніше нардепка "Слуги народу" Ірина Верещук у коментарі LB.ua заявила, що на засіданні фракції разом з президентом Зеленським її колеги більше схилялися до проєкту Разумкова. Верещук зазначила, що, на її думку, проєкт Зеленського взагалі не потрапить на розгляд.

Нардепи також передали до Конституційного Суду звернення, в якому просять суддів, що голосували за скандальне рішення, добровільне скласти з себе повноваження або піти у відставку.