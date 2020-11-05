Кулеба: саміт Кримської платформи пройде вже в травні 2021

Глава МЗС заявив, що Кримська платформа динамічно розвивається, а Україна слідкує за діями окупантів на півострові.

Саміт Кримської платформи відбудеться у Києві в травні 2021 року.

Про це заявив на брифінгу міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Дуже сильно сподіваємося, що на той момент ситуація з пандемією стабілізується і ми матимемо нагоду провести успішний саміт у столиці України", - повідомив міністр.

За його словами, Кримська платформа динамічно розвивається, а Україна слідкує за діями окупантів на півострові.

Глава МЗС зазначив, що міжнародні партнери України готові брати участь у Кримській платформі.

Також Кулеба заявив про системні репресії стосовно кримських татар.

"Ви знаєте, що 3 листопада військовий суд у Ростові за відверто сфабрикованими звинуваченнями засудив трьох кримських татар, у той же день затримали двох кореспондентів Кримської солідарності. Їх учора відпустили, але ми все одно бачимо, що це продовження системних репресій, які застосовує, використовуючи різний інструментарій, окупаційна влада Росії проти кримських татар", - сказав глава МЗС.

Нагадаємо, 21 жовтня МЗС розпочало активну фазу реалізації Кримської платформи. Ця стадія передбачає інформування міжнародних партнерів про деталі української ініціативи.

Про намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив у червні.

У межах платформи планується проведення 26 лютого, у день опору Криму російській окупації, щорічного саміту. Перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня Президент України Володимир Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи.

Кримська платформа працюватиме на кількох рівнях. Перший – найвищий політичний рівень, до якого долучаться глави іноземних держав та урядів. Другий – рівень очільників зовнішньополітичних відомств та міністрів оборони. Третій – міжпарламентський рівень. І четвертий – рівень неурядових експертів.

До роботи платформи також планують залучити експертів: представників громадських організацій, аналітичних та дослідницьких центрів, академічних установ.