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Порошенко закликав протягом 72 годин відкрити Феофанію для прийому хворих на ковід

Експрезидент вимагає зупинити "Велике будівництво".

Порошенко закликав протягом 72 годин відкрити Феофанію для прийому хворих на ковід
Фото: qha.com.ua

Експрезидент, лідер партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко вимагає від уряду протягом 72-х годин відкрити відомчі лікарні та Феофанію для прийому хворих на ковід українців. Про це він заявив з трибуни Верховної Ради.

«За 72 години, і це моє звернення до прем’єр-міністра, ми маємо негайно відкрити відомчі лікарні, включно з Феофанією, де рішення має прийняти Зеленський. І помістити туди тих, кому не вистачає місця в лікарні», – вимагає лідер «Європейської Солідарності».

«У Зеленського і уряду було 9 місяців і 66 мільярдів коронавірусного фонду для того, щоб якісно приготувати країну до викликів пандемії. Не зроблено нічого від слова «зовсім». Ні ШВЛів, ні кисню, ні ліків, ні засобів захисту, ні ліжок, обладнаних всім необхідним в лікарнях. Українці залишилися сам на сам з цими проблемами. Я наголошую – це злочин. І ціна цього злочину зростає щодня. Майже 10 тисяч захворілих за одну добу, за 24 години. В Києві тисяча захворілих. Майже двісті померлих. Померлих дома, бо немає місця в лікарнях. Померлих в лікарнях, бо немає кисню, бо вони задихнулися. Захворілих, бо немає засобів захисту», – наголошує Петро Порошенко.

Експрезидент закликав припинити так зване «Велике будівництво» і передбачити в бюджеті наступного року окрему програму, «яка зобов’язує безкоштовні маски, тести, які можна зробити за годину, безкоштовні захисні костюми, місця в лікарнях з киснем, ліки безкоштовні. Всього цього позбавлені українці, тому що з коронавірусного фонду гроші витрачалися на значну програму, яка називається «Велике крадівництво». Бо звідти вони крадуть», – говорить Петро Порошенко.

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