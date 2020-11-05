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Порошенко закликав депутатів відновити дію антикорупційних законів

Експрезидент закликав не йти на поводу у Дубінського.

Порошенко закликав депутатів відновити дію антикорупційних законів
Фото: eurosolidarity.org

Експрезидент, лідер «Європейської Солідарності» Петро Порошенко закликав народних депутатів України відновити дію антикоруційних законів.

«Позавчора у мне відбулася зустріч з послами «Великої сімки». У нас досягнута надзвичайно важлива позиція, що терміново треба відновити дію антикорупційних законів. У мене була альтернативна пропозиція, щоб ми скоротили термін підготовки до розгляду цього законопроекту до одного дня і сьогодні розглянули відновлення дії антикорупційних законів», – заявив Петро Порошенко, повідомляє пресслужба "ЄС".

«Дубінський як людина Коломойського намагається заблокувати розгляд антикорупційних законів, і сьогодні це відомо всій країні і всьому світу. Не йдіть в нього на поводу», – закликав Петро Порошенко.

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