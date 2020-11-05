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Кулеба пропонує "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори

Глава МЗС бажає повернутися до предметної розмови з Угорщиною, коли емоції вщухнуть.

Кулеба пропонує "залишити в минулому" втручання Угорщини в українські вибори
Фото: надано Дмитром Кулебою

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що потрібно залишити в минулому інцидент з втручання Угорщини у місцеві вибори в Україні.

Про це він заявив на брифінгу.

"Угорщина зробила свій крок, ми зробили крок у відповідь. Ми діяли жорстко, тому що йдеться про принципове питання. Я сподіваюся, що цей епізод залишиться в минулому, емоції вщухнуть, і ми повернемося з угорськими партнерами до предметної розмови щодо усіх питань порядку денного, яких багато між Україною та Угорщиною", - сказав глава МЗС.

Кулеба також підкреслив, що двом угорським високопосадовцям заборонений в’їзд в Україну через втручання у виборчий процес.

"Я за конструктив, за позитив, але якщо хтось з партнерів перетинає червону лінію, він одразу отримуватиме від нас дуже сильного копняка, який виштовхає його назад за червону лінію", - додав Кулеба.

Нагадаємо, 26 жовтня Україна заборонила в'їзд двом високопоставленим особам з Угорщини через агітацію в Закарпатській області під час проведення в країні місцевих виборів. Один з них - це державний секретар канцелярії прем'єр-міністра.

25 жовтня, у день місцевих виборів в Україні, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто закликав угорців Закарпаття підтримати на місцевих виборах політичну силу КМКС "Партія угорців України".

Після цього МЗС запросило посла Угорщини та вручило йому ноту протесту.

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