Кулеба запросив Францію взяти участь у роботі Кримської платформи

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром Європи та закордонних справ Французької Республіки Жаном-Івом Ле Дріаном.

Міністри обговорили динаміку дипломатичних зусиль у рамках Нормандського формату з мирного врегулювання російсько-української війни на Донбасі.

Про це інформує пресцентр МЗС.

"Французький міністр дав позитивну оцінку зусиллям України з створення передумов для прогресу у врегулюванні й підкреслив незмінність позиції Парижа щодо підтримки суверенітету України та територіальної цілісності у межах її міжнародно визнаних кордонів", - йдеться у повідомленні.

Дмитро Кулеба поінформував французького колегу про ініціативу створення Кримської платформи - міжнародного формату, що консолідує зусилля міжнародного співтовариства з деокупації Криму, захисту прав людини в умовах тимчасової російської окупації. Глава українського МЗС запросив Францію взяти участь у роботі Кримської платформи.

"Жан-Ів Ле Дріан висловив вдячність за запрошення та запевнив, що принципова позиція Франції щодо невизнання спроби анексії Криму триватиме надалі, як і відповідна політика обмежувальних заходів по відношенню до Росії. У зв’язку з цим французька сторона розгляне інформацію щодо запуску Кримської платформи", - повідомляють у МЗС.

Дмитро Кулеба висловив співчуття французькому колезі у зв’язку з нещодавніми нападами у Франції, жертвами яких стали невинні люди.

Жан-Ів Ле Дріан прийняв запрошення Дмитра Кулеби здійснити візит до України для обговорення всього спектру двосторонніх питань.

Нагадаємо, на початку червня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба оголосив, що Україна має намір створити міжнародну платформу для обговорення з партнерами деокупації Криму. На думку глави МЗС, Україна повинна вирішувати кілька тактичних і одне стратегічне завдання.

За словами першої заступниці голови МЗС Еміне Джеппар, створення платформи має на меті "задати багаторівневу рамку, яка триматиме тему Криму на різних рівнях". Найвищий політичний рівень на себе візьме саміт, організацію якого ініціюватиме Україна. Він проходитиме щорічно 26 лютого – у день опору Криму російській окупації.

Провести в Україні перший Кримський саміт Міністерство закордонних справ України планує у 2021 році.

6 жовтня на підсумковій пресконференції за результатами саміту Україна-ЄС у Брюсселі Зеленський заявив, що Європейський Союз принципово готовий долучитися до української ініціативи щодо формату "Кримська платформа".

Раніше про готовність співпрацювати з Україною у рамках "Кримської платформи" заявила повірена у справах США в Україні Крістіна Квін та посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.