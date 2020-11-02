Мовний омбудсман закликав КС проявити державницьку позицію

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь звернувся до суддів Конституційного Суду із закликом під час розгляду закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" проявити державницьку позицію й ухвалити рішення на користь національних інтересів України.

Про це інформує пресслужба мовного омбудсмана.

Тарас Кремінь нагадав, що третього листопада Конституційний Суд України на закритій частині пленарного засідання планує продовжити розгляд справи за поданням 51 народного депутата України щодо конституційності закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної".

На думку Кременя, цей закон повністю відповідає Конституції України і жодних підстав для того, щоб визнати цей документ неконституційним, немає. "Це чистої води політичне звернення, яке не має нічого спільного із тим, що прописано в Основному законі", - наголосив омбудсман.

За його словами, сьогодні провідне місце української мови як державної визнають понад 95% українців, що підтверджує, що питання єдиної державної мови об'єднує українців, а не роз'єднує їх, як це намагаються нав'язати нам ззовні. "Проте в умовах гібридної війни, в тому числі на інформаційному та мовному фронтах, ми досі бачимо ініціативи окремих політиків, які дбають про власні рейтинги, а не про країну", - поскаржився Кремінь.

З огляду на це омбудсмен звернувся до суддів Конституційного Суду України із закликом проявити державницьку позицію й ухвалити рішення на користь національних інтересів України, "оскільки питання мови є фундаментальним для нашої держави: для зміцнення незалежності, утвердження ідентичності, єдності й перемоги України".

Нагадаємо, 25 квітня минулого року Верховна Рада з 17-ї спроби проголосувала за новий закон про забезпечення функціонування державної мови. Володіння українською мовою обов'язкове для великого кола службовців - від президента до вчителів і лікарів. Українська мова повинна використовуватися в освіті (крім дошкільних установ і шкіл з мовою навчання національних меншин) та сфері культури. На особисте життя дія закону не поширюється.

Закон про державну мову набув чинності 16 липня 2019 року, крім трьох прописаних у ньому пунктів.

У травні минулого року група нардепів ОПЗЖ заявила, що оскаржить закон у КС, і почала збирати для цього підписи.

У червні 2019-го Конституційний Суд отримав подання 51 народного депутата, які вимагають визнати неконституційним закон про державну мову. Уповноваженими авторами є депутати Ради від "Опозиційного блоку" Олександр Долженков і співголова фракції "Опозиційний блок" в Раді Вадим Новинський. Більшість ініціаторів подання - депутати від фракції "Опозиційний блок".

Депутати стверджують, що закон "порушує конституційне право громадян на використання рідної мови" і дискримінує російськомовних громадян. Крім того, депутати посилаються на порушення під час розгляду законопроекту, зокрема про факти неперсонального голосування депутатів.

7 липня Конституційний Суд України почав розгляд конституційності Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної".