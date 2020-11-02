Верховна Рада розглядатиме проєкт бюджету 5 листопада

Цього тижня депутати також розглянуть "законопроєкт про інвестнянь".

Верховна Рада України 5 листопада розгляне в першому читанні законопроєкт про бюджет на 2021 рік.

Про це повідомив на засіданні Погоджувальної ради голова Верховної Ради України Дмитро Разумков.

"Цього тижня, наскільки я розумію - в четвер, ми плануємо розгляд бюджету. Я гадаю, що сьогодні буде комітет, і голова комітету зможе про це доповісти", - заявив спікер.

Разумков також зазначив, що комітет з питань бюджету має якнайшвидше розглянути пропозиції до проєкту держбюджету, висновки Рахункової палати та підготувати проєкт постанови Верховної Ради.

Голова парламенту також зазначив, що цього тижня Рада розгляне так званий законопроєкт про інвестнянь.

Нагадаємо, що Рада планувала розгляд бюджетного проєкту ще 20 жовтня, проте його перенесли на наступний пленарний день - 3 листопада. Замість цього на засіданні 20 жовтня виступав президент Володимир Зеленський. До цього парламент майже місяць не міг зібратися через спалах коронавірусу серед нардепів.

19 листопада спікер парламенту Дмитро Разумков повідомив, що проєкт бюджету не готовий до розгляду.

До проєкту Державного бюджету на 2021 рік депутати запропонували 2451 поправку. З 12 по 15 жовтня Комітет ВРУ з питань бюджету мав визначити, які з правок будуть враховані. Серед тих, які були підтримані комітетом, – збільшення видатків на медицину. Комітет доручив уряду знайти додаткові 102 мільярди гривень на програму медичних гарантій і ще 7,7 мільярда гривень на ліки. Напередодні через заплановані видатки під парламентом протестували пацієнти. Вони назвали проєкт "бюджетом смерті" та підкреслювали, що на наступний рік не закладено фінансування лікування низки важких захворювань

16 жовтня Бюджетний комітет Ради не зміг зібратися для розгляду проєкту бюджету. З'явилися тільки 11 з 18 членів комітету, тобто кворум не зібрався. Зрив засідання офіційно пояснили технічними причинами.

Проєкт бюджету уряд презентував парламенту 18 вересня. Міністр фінансів Сергій Марченко пояснив, що бюджет базується на програмі Кабміну та стратегічних цілях, визначених президентом. Міністр вважає, що запланований на 2021 рік бюджетний дефіцит 6% ВВП є виправданим, помірним і відповідає загальносвітовим тенденціям.

Раніше, 13 вересня, Кабінет Міністрів схвалив на позачерговому засіданні проєкт Держбюджету на 2021 рік. У документі на сферу охорони здоров'я передбачається 156,1 млрд гривень. Усього у 2021 році уряд планує витратити на сферу охорони здоров'я 4,2% ВВП. Обсягу фінансування в розмірі 5% ВВП планують досягти у 2023 році.