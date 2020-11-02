Разумков обговорив із керівниками фракцій повернення е-декларацій і законопроєкт про КСУ

Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зібрав керівників парламентських фракцій на нараду.

Про це повідомив депутат партії "Голос" Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

На засіданні обговорювалося питання повернення в законодавство електронних декларацій. Депутати хочуть проголосувати за це вже в п'ятницю.

Також йшлося про президентський законопроєкт про перезавантаження Конституційного Суду.

"Сьогодні о 9:30 голова парламенту зібрав керівництво фракцій. Тема заздалегідь не була відома (може скучили). По факту: повернення в законодавство е-декларацій. Поки що запропоновано механізм повернути в первісному вигляді (навіть без винятку суддів). А потім вже в нормальному режимі міняти закон за два місяці. Реєстрацію планують сьогодні, якщо погодять усі фракції. Голосувати хочуть у п'ятницю", - написав Железняк.

Фото: телеграм-канал/Железный нардеп Фото: телеграм-канал/Железный нардеп

Він також додав, що в Раді вже є кілька інших законопроєктів, які повертають норми е-декларацій, "але без суддів".

Нагадаємо, 28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване. НАЗК вимушено закрило доступ до електронних декларацій.

Очільник МЗС Дмитро Кулеба назвав рішення КСУ "серйозним ударом", але зазначив, що воно не руйнує взаємодію України із західними партнерами. За його словами, задача МЗС - спільно знайти оптимальні шляхи вирішення створеної проблеми і забезпечити, щоб антикорупційна інфраструктура в Україні діяла належним чином. Ситуацію, що склалася, міністр назвав неприпустимою і висловив підтримку НАЗК.

У Європейському Союзі заявили, що стурбовані рішеннями КСУ про діяльність антикорупційних органів, і вони можуть стати підставою для тимчасового припинення безвізового режиму.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій. Після цього президент подав до парламенту проєкт закону, що передбачає повернення відповідальності за недостовірне декларування та розпуск складу суддів КС.

30 жовтня Дмитро Кулеба заявив, що МЗС залучить іноземних партнерів для відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні.

Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що ідею президента про оновлення складу КСУ підтримав Європарламент. Її також погодили з послами країн "Великої сімки".

Проте в Раді Європи попереджають, що можливе припинення повноважень суддів КСУ буде "кричущим порушенням" основного закону країни і закликають розглянути інші варіанти для вирішення поточної ситуації.