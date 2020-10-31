КС став "виключно реакційним політичним органом", - радник голови ОП

Порядок денний найближчих засідань Конституційний Суд України свідчить про те, що КС став "виключно реакційним політичним органом".

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, передає Інтерфакс-Україна.

"Якщо подивитися на, скажімо так, найближчий календарний план КС, то неозброєним оком буде видно всю їх чудову задумку. Максимально розлютити суспільство. Змусити його рвати й метати. Буквально, на 3 листопада один за одним стоять нагальні розгляди закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної" і одразу за ним закону "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". Причому обидва будуть розглянуті виключно в закритому режимі. Ну щоб ніхто не знав, чому нас повернули років на 10 назад", - сказав він.

Подоляк вважає, що все це змушує поставити запитання, заради чого або кого КС "навмисно йде на таку жорстку ескалацію".

"Адже це точно ескалація. Адже це явно не бажання заспокоїти суспільство і прийняти розумні і зважені рішення. По суті, можна і потрібно говорити про те, що КС сьогодні став виключно реакційним політичним органом. Не суддівським. Не над сутичкою. А саме учасником і прямим заінтересантом провокаційного політичного процесу", - наголосив він.

Радник керівника ОП вважає, що КС "явно виступає в інтересах однієї із сторін".

"Не сумніваюся, якщо це не зупинити, то вулиця реально буде вирувати і рвати. І матиме рацію. Не можна так нахабно і цинічно ламати новий суспільний договір, за який країною заплачено величезну ціну", - зазначив він.

Нагадаємо, 27 жовтня КС визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства. На закритому засіданні було скасовано статтю 366-1 Кримінального кодексу (недостовірне декларування), а також ухвалено рішення щодо норми про незаконне збагачення, електронне декларування, повноваження НАЗК. Відповідне рішення ухвалене за поданням 47 народних депутатів фракції ОПЗЖ від 4 серпня про конституційність окремих положень закону "Про запобігання корупції", Кримінального кодексу, Цивільного процесуального кодексу та інших пов'язаних із ними законів України.

28 жовтня КСУ оприлюднив рішення, яким електронне декларування в Україні фактично було ліквідоване.

Президент Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні". Крім того, Уряд зобов’язав НАЗК відновити доступ до реєстру електронних декларацій.

У Раді Європи розкритикували законопроєкт Зеленського щодо КСУ. Глави Венеціанської комісії та GRECO закликали Разумкова розглянути інші варіанти для вирішення ситуації.