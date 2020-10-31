Міського голову Луцька оберуть у другому турі

У Луцьку відбудеться повторне голосування за кандидатів на посаду міського голови.

Про це повідомляє Громадянська мережа “ОПОРА”.

За інформацією Луцькою міської ТВК, найбільше голосів (18 тис. 934 голоси) набрав кандидат від партії «За майбутнє» Ігор Поліщук.

Друге місце посів самовисуванець Богдан Шиба (7 тис. 662 голоси). Ігоря Поліщука підтримали відповідно 32,47% виборців, а Богдана Шибу – 13,14%. Оскільки жоден із кандидатів не набрав більше половини голосів виборців, тож у місті відбудеться повторне голосування.

Кандидатами на посаду міського голови Луцька були 11 осіб – 2 самовисуванці та 9 висуванців від партій.

Загалом у голосуванні 25 жовтня взяв участь 58 тис. 301 виборець. Недійсними визнано 1 тис. 517 бюлетенів, водночас не було жодного бюлетеня, котрий би не підлягав урахуванню.

Додамо, відповідно до частини 6 статті 278 Виборчого Кодексу України міська (міста з кількістю виборців 75 тисяч і більше) територіальна виборча комісія приймає рішення про проведення повторного голосування, якщо до виборчого бюлетеня на виборах міського голови було включено більше двох кандидатів на посаду міського голови і за підсумками голосування в день виборів жоден із кандидатів не отримав більше половини голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.

Нагадаємо, у Луцьку спостерігач від партії "Сила і честь" вистрибнув з вікна виборчої дільниці № 071044 після початку підрахунку голосів.

Виконуючий обов’язки міського голови Луцька Григорій Пустовіт повідомив, що захворів на коронавірус.