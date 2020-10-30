Конституционный локдаун

Президент Владимир Зеленский предложил парламенту распустить Конституционный суд Украины за «никчёмное решение» по откату антикоррупционной реформы. Глава КС Александр Тупицкий в ответ заявил о «признаках конституционного переворота» . Опрошенные LB . ua юрист ы предупреждают: попытка обновить КС, игнорируя нормы Основного закона, в итоге может привести к правовому хаосу. О возможных путях выхода из кризиса – в материале LB . ua .

Фото: Вікторія Матола

КС на выход?

Скандальное решение КСУ об электронном декларировании вызвало острую реакцию власти и общества. На утро пятницы, через три дня после обнародования решения КСУ об отмене статьи 366-1 Уголовного кодекса (недостоверное декларирование), под судом собрался масштабный митинг с дымовыми шашками и требованием «отправить судей-предателей в Ростов».

Владимир Зеленский оперативно подал в Верховную Раду как безотлагательный для рассмотрения законопроект «О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству» (4288), предлагающий прекратить полномочия действующего состава КС и начать формирование нового. В документе решение КС по отмене электронного декларирования названо ничтожным. И таким, что не влечёт за собой правовых последствий.

Постоянный представитель ВР в КС, нардеп от «Слуги народа» Ольга Совгиря анонсирует рассмотрение президентского законопроекта профильным комитетом парламента по правовой политике уже в начале следующей недели, когда Рада будет работать в пленарном режиме. «Максимум во вторник, думаю, документ будет вынесен на рассмотрение подкомитета, а затем комитета. И в результате голосования депутатов мы увидим общую позицию по закону», – говорит она LB.ua.

Фото: sud.ua Ольга Совгиря

Депутат считает решение КС «беспрецедентным и анормальным», поскольку выносилось оно с рядом процессуальных нарушений. «Судьи с конфликтом интересов должны были взять самоотводы, но этого не сделали», – уверена она.

Ранее НАПК заявило о признаках декларирования недостоверной информации двух судей Конституционного Суда – Ирины Завгородней и Сергея Головатого.

Также у Совгири вызывает вопрос поспешность принятия решения. Нардеп напоминает, что 47 нардепов ОПЗЖ и группы «За будущее» подали представление 4 августа, а суд вынес решение уже 27 октября.

«Я не помню, чтобы так быстро КС выносил решение. Более того, суд изменил повестку дня на 27 октября, включив туда рассмотрение дела по антикоррупционному законодательству. А раньше изменил форму рассмотрения дела с устной на письменную, не заслушав участников ни одной из сторон. Все это может свидетельствовать об аномальном и нетипичном подходе к рассмотрению конкретного дела. Поэтому есть вопросы к легитимности такого решения», – заявляет она, добавляя, что не стоит забывать о возможных негативных последствиях для Украины не только в части временного прекращения безвизового режима, но и отказа МВФ в дальнейшем сотрудничестве из-за отката антикоррупционной реформы.

По словам Ольги Совгири, СНБО был вправе признать такое решение КСУ, как несущее «угрозу национальной безопасности», что также является основанием для признания его ничтожным с правовой точки зрения.

В свою очередь, руководство фракции «Слуги народа» не исключает, что в Раду дополнительно будут внесены законопроекты по восстановлению отменённых КСУ статей в части возобновления электронного декларирования. «Думаю, что что-то будет. Но пока конкретно не готов сказать», – был краток глава «СН» Александр Корниенко.

Фото: Вікторія Герасимчук Акция под КСУ 'Отправим судей-предателей КСУ в Ростов', 30 октября 2020

«Ящик пандоры»

Экс-нардеп, юрист Леонид Емец уверен: законопроект Зеленского прямо противоречит Конституции.

«Нужно просто читать Конституцию, где чёрным по белому в статье 8 прописано, что именно Основной Закон имеет высшую юридическую форму. А все другие законы принимаются исключительно на основе Конституции и должны ей отвечать. Но предложенный президентом закон, абстрагируясь от ситуации, а чисто с юридической точки зрения прямо противоречит Конституции. А именно разделу 12 о КСУ, где прописан порядок его формирования и гарантии независимости, процедуры формирования и отставки. Конституция не даёт возможности ни одному другому органу, включая Верховную Раду, взять и признать решения КСУ никчемными, как предложил Зеленский. Такой процедуры и понятия нет в Основном Законе», – подчеркивает он.

Емец обращает внимание, что полномочия судьи КС могут быть прекращены согласно статьи 1491 Конституции, в случаях: истечения срока его полномочий, достижения им семидесяти лет, прекращения гражданства Украины или приобретения им гражданства другого государства, вступления в законную силу решения суда о признании его безвестно отсутствующим или объявления умершим, признания недееспособным или ограниченно дееспособным, смерти. А также «после вступления в законную силу обвинительного приговора в отношении судьи за совершение им преступления».

По его мнению, как раз обращение в правоохранительные органы, а не подача законопроекта в Раду, было бы правовым путём и отвечало бы Конституции.

К слову, фракция «Голос» уже это сделала, зарегистрировав в ЕРДР заявление о преступлении, подпадающего под статью 109 Уголовного кодекса – «захват государственной власти» судьями КС.

«В любом случае в отношении члена КС должен быть приговор суда, который прошёл аппеляцию. Правоохранительные органы должны были бы расследовать, почему судьи с конфликтом интересов принимали участие и не взяли самоотвод, что обязаны были сделать по закону. Это основание для расследования. Правда, особого «света в конце тоннеля» я тут тоже не вижу», – считает Емец.

Фото: Макс Требухов Леонид Емец

По его прогнозам, если парламент таки примет законопроект Зеленского, последствия для самого президента могут быть серьезными: «Если он его подпишет, КС признает неконституционным, то это уже статьи об узурпации власти и так далее».

В любом случае, учитывая, что законопроект противоречит Конституции, возникнет «вагон и тележка» дополнительных проблем, уверен политик.

«КСУ в ответ заявит о том, что никуда распускаться не будет. Начнется хаос, другие органы власти, включая местные, тоже могут заняться беспределом. Например, Киевсовет возьмёт и примет решение о никчемности избрания президента Зеленского. Если пойдёт такая «жара», то в этом правовом хаосе никто себя не будет сдерживать. В реальности это грозит подрывом государственного суверенитета, начнет «качаться» вся страна», – предупреждает Емец.

Внесение изменений в закон о борьбе с коррупцией с целью возврата отменной статьи КСУ тоже не разрешит проблему. «Решение КС по статье 366-1 никто уже не отменит. Оно обязательно для выполнения и не подлежит отмене. Чтобы там Верховная Рада по инициативе Зеленского не приняла. Поэтому коррупционеры могут спать спокойно. Любой из них, даже в случае принятия отдельного закона о возвращении этой статьи, берет в руки решение КС и идёт в ЕСПЧ. Где, гарантирую на 100%, выиграет и получит компенсацию от государства», – говорит политик.

Выход есть?

Нардеп фракции «Батькивщина», юрист Сергей Власенко в разговоре с LB.ua допускает, что президента «кто-то очень и очень подставил с этим законопроектом – ведь это абсолютно антиконституционный подход».

«Президенту могут нравиться или нет решения КС. Но такой реакции точно не должно быть. Как гарант Конституции он обязан действовать в рамках Конституции, – говорит он. – Что касается самого решения КС, то на самом деле оно только об дном – о разделении власти. Этим решением не ликвидируется декларирование как таковое и антикоррупционные органы. Это решение исключительно о том, что исполнительная власть не может контролировать судебную».

Власенко уверен, что разрешить всю эту ситуацию легко.

«Сегодня «Батькивщина» уже зарегистрировала два законопроекта (4292 и 4293). Первый касается НАПК, где остаются все действующие нормы. Единственное, что мы исключили из него – это судей. То есть, и депутаты, и президент, и Кабмин, и все чиновники должны и будут подавать декларации. Они будут такими же. А что касается судей, то мы предлагаем эти функции по декларированию передать в полномочия Высшей квалификационной комиссии судей. И все! Это будет конституционно и законно», – рассказал он.

Фото: byut.com.ua Сергей Власенко

К слову, КСУ в своей реакции на законопроект Зеленского также делает акцент на том, что судьи не выступают против декларирования как такового, но против принятия Радой «халтурных» законов, как было с антикоррупционным.

«К сожалению, такая практика принятия законов наспех все больше делает нас посмешищем в глазах Венецианской комиссии, – соглашается Сергей Власенко. – Я впервые читаю такого характера вывод ВК по ещё по одному закону – «О статусе судей и судоустройстве», где нам в переводе с дипломатического языка на нормальный прямо говорят: «Вы — идиоты!».