Тимошенко вважає рішення КС щодо е-декларування ознакою його незалежності

Лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко вважає рішення Конституційного суду щодо неконстуційності окремих положень закону «Про запобігання корупції» справедливим і обґрунтованим. Про це вона написала на фейсбуці.

"КС визнав неконституційною залежність суддів від урядового органу НАЗК, адже це ставить суддів у залежність від виконавчої влади, що прямо протирічить Конституції України, а також духу і суті незалежного та неупередженого судочинства, які визнані як базові в усьому цивілізованому світі", - зазначила політик.

Вона закликала "припинити інформаційний булінг проти Конституційного суду України, що є по суті терором проти Української Держави."

"Несправедливо принижуючи Конституційний суд, ви принижуєте Українську Державу та зазіхаєте на права і свободи громадян. Жодна демократична країна світу, яка себе поважає, ніколи не дозволила би такої неповаги до своїх органів судочинства. І Україна цього не дозволить! Уперше в історії незалежної України Конституційний суд не є кишеньковим департаментом адміністрації чергового президента. І це всім нам потрібно цінувати. Тому що незалежність Суду – це є велике надбання демократії і справжньої державності", - вважає Тимошенко.

На її думку, виходом з ситуації може бути ухвалення законопроєктів №4292 і №4293, які, за словами Тимошенко, поновлюють всю систему електронного декларування, покарання за незаконне збагачення та інші важливі елементи антикорупційної системи.

"Ми закликаємо прийняти їх у вівторок у режимі ad hoc, щоб Президент уже за декілька днів міг підписати ці закони і відновити роботу всієї антикорупційної системи країни", - зазначила нардеп.

Натомість, вона закликала фракції парламенту виступити проти президентського законопроєкту.

"Я закликаю всі фракції парламенту виступити категорично проти спроби Президента через свій законопроєкт №4288 знищити Конституційний суд та у грубо антизаконний спосіб підпорядкувати його своїй адміністрації. Це є кричуще неправомірним та неприйнятним кроком. Також неможливо скасувати законом рішення Конституційного суду. Навіть смішно і абсурдно це пропонувати. Законом можливо лише поправити ті статті, які визнані неконституційними. Саме це ми і пропонуємо зробити. Я закликаю всіх не дестабілізовувати країну, не розвалювати залишки державного управління та незалежного судочинства, не кидати країну у хаос, а діяти всім разом законно, ефективно і розумно", - резюмувала Тимошенко.