Голова КСУ запросив Зеленського, Разумкова та Шмигаля на зустріч "у будь-якому форматі"

"Треба прибрати цей штучний конфлікт. Він нікому не потрібний".

Голова Конституційного Суду України Олександр Тупицький від імені КС запросив президента Володимира Зеленського на зустріч.

Про це він заявив на пресконференції.

"Конституційний Суд хоче поспілкуватися із президентом України. Ми запрошуємо його у будь-якому форматі - з журналістами, потім без журналістів. Треба прибрати цей штучний конфлікт. Він нікому не потрібний", - сказав Тупицький.

Він додав, що також сподівається на зустрічі та подальшу співпрацю з головою Верховної ради та прем'єр-міністром, щоб "була змога оперативно вирішувати ті чи інші актуальні питання".

"Країна не може рухатися, якщо Конституційний суд вирішує роками, чи закон конституційний чи не конституційний", - наголосив голова КСУ.

Нагадаємо, раніше прессекретарка Зеленського Юлія Мендель заявила, що президент розмовляв з Тупицьким після рішення КСУ. Вона зазначила, що рішення, ініційовані президентом та підтримані РНБО та Кабміном, приймалися з урахуванням цицх переговорів. Тупицький заявив, що його зустріч з Зеленським з приводу тиску на суддів КС не відбулась, хоча була запланована.

Як відомо, президент вніс у парламент проєкт закону "Про відновлення суспільної довіри до конституційного судочинства", яким пропонує припинити повноваження складу КСУ, який визнав неконституційними низку положень антикорупційного законодавства і скасував електронне декларування.

30 жовтня Зеленський скликав термінове засідання РНБО. Він доручив зареєструвати у Верховній Раді законопроєкт, який передбачає "відновлення доброчесності конституційного судочинства в Україні".

Крім того, Уряд зобов’язав Національне агентство з питань запобігання корупції відновити доступ до реєстру електронних декларацій, закритий 28 жовтня, НАЗК вже виконало це рішення.