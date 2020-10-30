Україна ініціює термінове засідання підгрупи ТКГ через загострення на Донбасі

Унаслідок порушення перемир'я на Донбасі загинули двоє українських військових. Україна ініціює термінове засідання підгрупи з безпеки у Тристоронній контактній групі.

Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ.

"Сьогодні, 30 жовтня, о 0.28 противник здійснив обстріл з напрямку Пікузи на Водяне, використовуючи АГС (автоматичний гранатомет, - ред.) та підствольні гранатомети. Порушення режиму припинення вогню було зупинено з використанням координаційного механізму", - йдеться у повідомленні.

Раніше командувач Об’єднаних сил генерал-лейтенант Володимир Кравченко констатував зрив мирних домовленостей з боку російсько-окупаційних військ.Володимир Кравченко зазначив, що ворог вів прицільний вогонь із гранатометів різних систем по підрозділу Об’єднаних сил в районі населеного пункту Водяне. Внаслідок обстрілу на початку доби два військовослужбовці Збройних Сил України отримали поранення, несумісні з життям.

Нагадаємо, останнім часом ситуація в районі проведення ООС загострилася. Внаслідок обстрілів з боку окупантів 27 жовтня один військовий отримав кульове поранення. 29 жовтня поранені двоє українських військовослужбовців, зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.