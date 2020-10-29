Руйнування антикорупційної інфраструктури має на меті повернути Україну в сферу російського впливу, - Порошенко

Руйнування антикорупційної інфраструктури має на меті не лише убезпечити владу від відповідальності за корупцію, а й повернути Україну в сферу російського впливу. Про це заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко у відеозверненні.

Він також зазначив, що у спілкуванні із західними партнерами переконує їх зберегти безвіз для українських громадян, але позбавити його представників влади, відповідальних за згортання реформ.

«З 2014 по 2019 рік наша команда в тісній співпраці з міжнародними партнерами, з громадськістю створила нову антикорупційну інфраструктуру. Найдосконаліше детальне електронне публічне декларування статків можновладців – найжорсткіше у світі. Національне агентство із запобігання корупції, Національне антикорупційне бюро, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і Вищий антикорупційний суд, новий Верховний Суд. Це було потрібно для реформ всередині країни. Це стало складовою частиною нашої європейської інтеграції і передумовою для отримання безвізу», – нагадав Петро Порошенко.

На його думку, відміна е-декларування дійсно заслуговує засідання РНБО. Оскільки руйнування антикорупційних органів та антикорупційного законодавства завдає точкових і болючих ударів по відносинах України із Заходом, Європейським Союзом, Сполученими Штатами, по європейському вибору, провокує глибоку кризу у стосунках з міжнародними партнерами.

«Зрозуміло, що тепер ще під більшу загрозу потрапив безвіз. Навіть українські дипломати в закритому листуванні б’ють на сполох. Нагадаю, Зеленський особисто запевняв, ніби з безвізом – все гаразд. Або свідомо говорив неправду, або навіть не здатен усвідомити глибину проблеми. Я закликаю наших європейських партнерів не карати усіх українців позбавленням безвізу за гріхи влади. Кого слід карати – це всіх осіб, причетних до руйнації антикорупційної інфраструктури, тотального згортання реформ, гальмування України на шляху до Європи. Хай собі вільно мандрують не до Куршавелю, Монако чи Зальцбурга, а до Ростова, Москви і Магадана», – наголошує експрезидент.

Також він анонсував підготувку законопроєкту, "який залатає усі пробоїни в антикорупційному законодавстві за останні півтора роки і зможе запобігти кризі у стосунках України з Євросоюзом".