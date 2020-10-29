Заступник голови Офісу президента поїхав з візитом до Єгипту

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква разом із делегацією здійснив візит до Арабської Республіки Єгипет.

Про це повідомляється на сайті ОП.

Зазначається, що Жовква провів переговори із заступником міністра закордонних справ Єгипту з питань Європи Бадром Абдель Аати.

"Особливу увагу було приділено виконанню домовленостей, досягнутих під час телефонної розмови президента Володимира Зеленського та президента Єгипту Абдель Фаттаха Аль-Сісі, яка відбулася 24 липня цього року. Сторони підкреслили, що приязні особисті контакти між главами двох держав є надійним підґрунтям для подальшої взаємовигідної співпраці України та Єгипту", - зазначили в ОП.

Жовква також провів переговори з міністром державних підприємств Гішамом Тауфіком, міністром торгівлі та промисловості Невін Гамеа та міністром міжнародного співробітництва Ранією Аль-Машат. Під час зустрічей відбувся обмін думками щодо шляхів оптимізації наявних і створення нових ефективних інструментів торговельно-економічної та інвестиційної співпраці. Також було досягнуто домовленостей щодо проведення у 2021 році в Каїрі чергового, восьмого, засідання спільної Міжурядової комісії з питань торговельно-економічного і науково-технічного співробітництва.

Фото: Офіс президента

"Україну та Єгипет об’єднує спільне завдання подальшого нарощування обсягів двостороннього товарообігу, який у 2019 році склав рекордні 2,6 мільярда доларів США, а за дев'ять місяців поточного року – майже 1,3 мільярда доларів США. Для цього сьогодні ми досягли важливої домовленості розпочати переговори про укладення угоди про надання преференційних умов доступу до ринків сторін (Preferential Trade Agreement)", - зазначив Жовква.

Окремо співрозмовники обговорили співробітництво у туристичній галузі.

"Саме українські туристи стали першими гостями єгипетських курортів після відновлення Єгиптом у липні 2020 року міжнародного авіаційного сполучення. Загалом у 2019 році Єгипет відвідали майже 1,5 мільйона туристів з України", - зазначив Жовква.

Заступник голови ОП також відвідав Єгипетське космічне агентство та провів зустріч з його очільником Мухаммадом Аль-Кусі та провідними єгипетськими фахівцями в галузі космічних досліджень, багато з яких стажувалися або навчалися в Україні.

"За результатами зустрічі підтверджено спільну налаштованість укласти найближчим часом Меморандум про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України та Єгипетським космічним агентством. Такий документ стане доброю основою для реалізації спільних проектів двох держав у галузі космосу та мирного використання космічного простору", - йдеться у повідомленні.

Жовква також окремо обговорив з єгипетськими високопосадовцями питання ув’язненого в Єгипті українського громадянина Едварда Чікоша та вожливості його повернення в Україну. Заступник голови ОП особисто відвідав Чікоша у в’язниці Канатир у передмісті Каїра.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський запропонував єгипетській компанії Orascom Investment Holding інвестувати в Україну.